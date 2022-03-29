Донецк, , 21:23 — REGNUM Вопрос вхождения ДНР в состав России нужно решать потом, сейчас важно освободить республику, выйдя на её конституционные границы, сообщил 29 марта журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Dnr-news.com

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Отметив, что вопрос вхождения ДНР в состав России, желание и стремление жителей республики быть в России — «они отчётливо прослеживаются с 2014 года», Пушилин сказал:

«Но сейчас основная задача — выход на конституционные границы республики. Дальше определимся».

Напомним, 21 февраля Россия признала суверенитет ДНР в границах, которые указаны в конституции республики, а 24 февраля по просьбе Донецка и ЛНР ВС РФ начали специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, которая продолжается сейчас.

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