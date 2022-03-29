29 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Cети обсудили существенное укрепление рубля по отношению к доллару.

Тимур Кондратьев, , 23:53 — REGNUM Данные Московской биржи, согласно которым курс доллара упал до отметки ниже 90 рублей, спровоцировали бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 29 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Главное, чтобы корни дал и листья распустились, а там приживётся», — шутит Сёма Г.

Многие пользователи посочувствовали тем гражданам, которые поспешили купить доллары по крайне невыгодному курсу, который наметился сразу после начала специальной военной операции России на Украине.

«Интересно, как себя чувствуют граждане, которые скупали рубль по завышенной цене после 24 февраля?» — интересуется Семён М.

Некоторые комментаторы отмечают, что утверждения американского президента о том, что доллар стоит 200 рублей, говорят либо о циничности Байдена, готового врать так прямолинейно, либо же о психическом здоровье лидера США, из-за чего он неспособен в полной мере воспринимать реальность.

«А как же 200 рублей за доллар по версии Байдена? Снова нам наврал сонный Джо?» — задаётся вопросом Борис В.

«Интересно, какая такая сволочь издевается над Байденом, которая продаёт ему доллары по 200 рублей?» — пишет Евгений К.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что такое стремительное укрепление российской национальной валюты может быть связано с обязательством для недружественных России стран покупать у нашей страны газ за рубли.

«Кто-то активно скупает рубли. Я даже подозреваю кто. Особенно это очевидно стало после того, как президент обязал продавать российский газ только за российские рубли», — отмечает Дмитрий Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что подобная практика входит в противоречие с заявлениями западных лидеров, которые утверждают, что не собираются покупать у ненавистной им России газ за её национальную валюту.

«Ой-ой! Кажется, кто-то втайне от США скупает рубли, чтобы платить за газ. В межгалактическом демократическом союзе наметился раскол?» — интересуется Регина Д.

«Самое забавное, что собрались семь министров G7 и почти уверенно сказали, что за рубли покупать ничего не будут. А кто тогда его сейчас активно скупает? Рубль-то не на ровном месте стал крепчать. Перед угрозой, что скоро вентили закроются, они как миленькие и рубли купят, и золотишко предоставят. Стоило-то всего лишь настоять на своём», — считает Андрей Г.

Отдельные комментаторы просят российские власти держать тот же темп, что мы имеем сейчас.

«Если рубль дойдёт до адекватного состояния, то товары из Китая заместят всё то, чего нас решили лишить западные «партнёры», — предрекает Клим А.

«Главное, чтобы наше правительство ничего не меняло, и рубль продолжал набирать массу. Как говорится: «Работает — не трогай», — пишет Павел В.

Нашлись и те, кто отмечают, что укрепление рубля служит для России прекрасной рекламой её возможностей.

«У всего «цивилизованного» мира должен быть траур: «разорванная в клочья» российская экономика показывает стремительный рост, а её национальная валюта пробегает стометровку, словно олимпийский рекордсмен», — отметил Вадим К.

Напомним, 28 марта стали известны данные Московской биржи, согласно которым курс доллара упал до отметки ниже 90 рублей.