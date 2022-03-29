Техас, США, , 21:20 — REGNUM Над американским штатом Техасом нависла потенциальная опасность сильных природных пожаров из-за пересушенной почвы. На фоне прогнозов о порывистом ветре и низкой влажности регион перешел в состояние повышенной готовности, сообщает 29 марта Reuters.

Техас (сс)Leaflet

Предупреждения о возможности возникновения и быстрого распространения пожаров относятся к западному Техасу, югу Небраски, а также к регионам Канзаса, Оклахомы и Нью-Мексико, согласно данным национальной метеорологической службы.

Жителей вышеперечисленных районов также предупредили о сильных порывах ветра до 80 километров в час, жаре и 10−15-процентной влажности.

Ранее природные пожары уничтожили 991 дом в американском штате Колорадо, три человека числятся пропавшими без вести.