Улан-Батор, , 21:18 — REGNUM Несмотря на сообщение СМИ об отмене ограничений на перемещение граждан через сухопутные границы России с Монголией, монгольская сторона пока не получила соответствующих официальных сообщений. Об этом заявило Министерство иностранных дел Монголии.

Флаг Монголии

«Не поступало официальных сообщений о возобновлении перемещения граждан через границы в соответствии с 5.3 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о пограничных пунктах пропуска и упрощенном сообщении через российско-монгольскую государственную границу, где сказано «об отмене приостановлений или ограничений движения через границу Стороны своевременно информируют друг друга по дипломатическим каналам», — заявили в МИД.

Отметим, Оперативный штаб России 24 марта сообщил о снятии ограничения с сухопутных границ с Казахстаном и Монголией. Об этом решение сообщило Посольство России в Монголии на своей странице в Фейсбуке.