Вашингтон, 29 марта, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Американский медицинский регулятор обсудит возможность проведения осенью второго раунда ревакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech или Moderna для более широких слоев населения, сообщает 29 марта Reuters.

U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США уже одобрило повторную ревакцинацию для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Представитель управления Питер Маркс заявил, что осенью скорее всего появится необходимость для повторной ревакцинации населения.

Отметим, что разрешение на повторную ревакцинацию препаратом Moderna скорее всего усилит научные споры о том, как долго одна из самых популярных вакцин в США может защищать от коронавируса.

Представители здравоохранения обеспокоены тем, что защита от бустерной вакцины ослабевает в столь короткие сроки, ведь регулятор только осенью одобрил ревакцинацию препаратами Moderna и Pfizer.