Бергамо, Италия, , 21:17 — REGNUM Как сообщают на официальном сайте «Аталанты», 26-летний атакующий полузащитник клуба из Бергамо и сборной России по футболу Алексей Миранчук восстановился от повреждения и вернулся в общую тренировочную группу.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в пятнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе сборной России Миранчук отдал два ассиста в восьми матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 4 сентября 2020 года после перехода из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, согласно данным профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.