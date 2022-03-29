Вашингтон, 29 марта, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Американский рэпер Gunna (Серхио Джаванни Китченс) принял участие в съёмках музыкальной программы Colors. Выход ролика состоялся на YouTube-канале проекта 29 марта.

Скриншот YouTube Gunna

В рамках выпуска артист исполнил вживую свою недавнюю композицию private island. Общая продолжительность видео составила чуть более двух минут.

Напомним, что 7 января 2022 года Gunna выпустил свой новый альбом DS4EVER. Пластинка включила в себя 20 треков и стала третьим полноформатным проектом музыканта.