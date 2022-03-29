Люксембург, 29 марта, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Российские активы в размере €2,5 млрд заморожены Люксембургом в рамках антироссийских санкций, введённых ЕС на фоне спецоперации ВС РФ на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Как сообщает 29 марта люксембургский минфин, министр финансов страны Юрико Бакес сообщил об антироссийском решении парламенту: герцогством начата имплементация санкций Евросоюза против России.

«На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на два с половиной миллиарда евро», — заявили в ведомстве.