Екатеринбург, , 21:03 — REGNUM В Свердловской области начались курсы по обучению членов добровольных пожарных дружин. Их проводят специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов, сообщает департамент информполитики региона.

Лесной пожар



Курсанты проходят теоретическую подготовку в дистанционном режиме, а также на очных семинарах. А затем они под руководством инструкторов отработают уже полученные знания на практике.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году во время природных пожаров тушить их рвались добровольцы, не имеющие специальной подготовки. После этого в регионе обеспокоились подготовкой квалифицированных пожарных дружин. Добровольцы также будут привлекаться к профилактике лесных пожаров, отмечает замруководителя Уральской авиационной охраны Владимир Лютов.