Тюмень, 29 марта, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области принял ряд решений по развитию сельских территорий после онлайн приёма по личным вопросам. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Новая школа в селе Заводопетровском Ярковского района

Депутат Малозоркальцевского сельского поселения Тобольского района Людмила Пчелинцева сообщила главе региона, что помещение местной амбулатории признано непригодным к эксплуатации. Медицинскую помощь здесь оказывают более 2,8 тысяч сельчанам.

«Новое здание амбулатории будет модульным. Планируем, что первых пациентов там примут до конца 2022 года», — пообещал Александр Моор.

Директор средней школы в селе Бегишево Вагайского района Гульсара Халиуллина обратила внимание главы региона на отсутствие спортивной площадки. Александр Моор пообещал спортплощадку к началу следующего учебного года.

«Также по итогам личного приема принял решение о строительстве начальной школы с дошкольным отделением в поселке Прииртышском Тобольского района и средней школы в селе Казанское Вагайского района. Дал поручение возвести новый мост через реку Тенис в Скрипкинском сельском поселении Викуловского района, а в поселке Новоселезнево Казанского района улицы индивидуального жилого массива отсыпать щебнем», — написал Моор.

По итогам личного приёма тюменский губернатор отметил. что «общение с жителями региона — неотъемлемая и очень важная часть работы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта в селе Заводопетровском Ярковского района Тюменской области открылась современная начальная школа.