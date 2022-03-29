Варшава, 29 марта, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Сегодня, 29 марта, в Хожуве на стадионе «Шленски» сборная Польши по футболу в матче финала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сыграет со сборной Швеции. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

(сс) Sven Mandel Роберт Левандовский

Стартовые составы команд:

Польша: Войцех Щенсный, Ян Беднарек, Камиль Глик, Крыстян Белик, Мэтти Кэш, Яцек Гуральски, Якуб Модер, Себастьян Шиманьский, Бартош Берешиньский, Петр Зелиньский, Роберт Левандовски.

Швеция: Робин Ульсен, Эмиль Крафт, Виктор Линделеф, Маркус Даниельсон, Людвиг Аугустанссон, Эмиль Форсьерг, Йеспер Чельстрем, Кристофер Ольссон, Деян Кулушевски, Александер Исак, Робин Куайсон.

Матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато. Ассистенты главного судьи — Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини.