Порту, Португалия, , 20:52 — REGNUM 29 марта в Порту на стадионе «Драгао» сборная Португалии по футболу в матче финала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сыграет со сборной Северной Македонии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Криштиану Роналду Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш, Пепе, Данилу Перейра, Жоау Канселу, Моау Моутинью, Бруну Фернандеш, Отавиньо, Бернарду Силва, Диогу Жота, Криштиану Роналду.

Северная Македония: Столе Димитиевски, Висар Муслиу, Эзджан Алиоски, Стефан Ристовски, Дарко Велковски, Ариян Адеми, Александар Трайковски, Элиф Эльмас, Энис Барди, Милан Ристовски, Тихомир Костадинов.

Бригада арбитров (Англия): Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн.