29 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 23:54 — REGNUM Информация, согласно которой Минцифры направило сотовым операторам письмо, в котором рекомендовало сократить объемы трафика для российских абонентов, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на сеть и добиться нормального функционирования всей инфраструктуры связи в России, стала поводом для дискуссии в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 29 марта в социальной сети «ВКонтакте».

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"Минцифры решило ввести санкции против своего народа? Или я что-то не так понял?» — написал Максим Я.

Многие пользователи оказались в недоумении от такого рекомендательного письма, сулящего абонентам не только сокращением предоставляемых им услуг, но и соответствующим удорожанием использования интернета.

«А на кой чёрт тогда я плачу такие деньги за безлимитный тариф, если его не будет?» — задаётся вопросом Андрей А.

«На каком основании? Причина ограничений какая? Вообще непонятно, в чём люди провинились перед этими операторами. Мы, что, мало денег вам платим, ненастные вы наши?» — пишет Ирина Ш.

Смартфон Дарья Драй © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что данная просьба Минцифры говорит о том, что абонентов, которые становились клиентами сотовых операторов на совершенно конкретных условиях, по сути, поражают в правах.

«Совсем умом тронулись? Тогда цены пусть снижают на тарифы, причём кардинально! А то ведь цены только растут. Такие деньги платишь, а ваш интернет даже не везде работает, а теперь ещё и недолго будет», — отметила Екатерина К.

Часть людей полагает, что Минцифры может выдумать любую благую причину, почему богатые должны жить богаче, а бедные ещё беднее.

«Пусть ещё скажут, что заботятся о здоровье населения. Заколебало слушать эти бредни. Очевидно всем, что ребята обнаглели в край и потому пытаются захапaть как-можно больше. Я, например, на одном YouTube за месяц гигов сто насидеть могу (пока зима, само собой). При том что за тариф 690 рублей плачу. При этом подключал я его за 550 рублей. Надо ли говорить, сколько это будет стоить, если отменят безлимит? Ещё больше, конечно же!» — указывает Григорий Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что подобное письмо возникло, мягко говоря, не в самое лучшее время.

«Уже не в первый и даже не в десятый раз вижу, что от Минцифры исходит самая лютая бредятина и антинародные решения! Это что, шарашка защитников барыг и богачей, которые желают грабить и так бедное население нашей страны ещё больше?! Вы каким интересам служите, господа минцифровики?» — обращается Хареш А.

Нашлись и те, кто считают правильным, когда технологический прогресс является прогрессом, а рынок работает таким образом, чтобы конечный пользователь довольствовался всё более и более дешёвым продуктом, освобождая свой бюджет для новых целевых трат.

«Зачем это делать? Благодаря интернету многие учатся, это доступ к книгам, задания на образовательных сайтах, ответы на уйму вопросов, кино и телевидение, чтение свежих новостей. Короче, это коммуникация, необходимая для современного человека. Зачем его в этом ограничивать?» — интересуется Диана А.

Напомним, 28 марта РИА Новости опубликовало материал, согласно которому Минцифры направило сотовым операторам письмо, в котором рекомендовало сократить объемы трафика для российских абонентов, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на сеть и добиться нормального функционирования всей инфраструктуры связи в России.