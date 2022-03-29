Улан-Батор, , 20:51 — REGNUM Правительство Монголии планирует потратить 100 млрд тугриков на замену туалетов с выгребной ямой на современные туалеты в школах, детсадах и общежитиях. Эту работу финансирует ГП «Эрдэнэт».

Туалет Pixabay.com

Власти Монголии планирует завершить замену туалетов в школах до конца 2022 года. По данным пресс-службы правительства, в стране 682 школы, 972 детсадов, 535 общежитий имеют туалеты с выгребной ямой.

«По опросам, во многих школах нет туалетов для девочек. Это нарушает их права. Мы должны создавать туалеты, который отвечает стандартам, и среду, не нарушающую право девочек. Некоторые люди критикуют нас, что мы «поднимаем незначительные вопросы». Но нам не стыдно говорить о туалетах, поскольку это является для нас большой проблемой», — заявила депутат Великого государственного хурала Чинбатын Ундрам.

По словам парламентария, в первую очередь в рамках проекта будут отремонтированы 819 санитарно-технических сооружений.