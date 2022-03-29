Порту, Португалия, , 20:48 — REGNUM 22-летний центральный полузащитник сборной Португалии и воспитанник «Порту» Витинья, как сообщает издание Defensa Central, входит в сферу трансферных интересов мадридского «Реала» и «Ливерпуля».

Мадридский «Реал»

В текущем сезоне португальской Примейры Лиги 2021/22 Витинья принял участие в 23-х турах чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил три желтые карточки.

Текущее соглашение Витиньи с «Порту» рассчитано до конца сезона 2023/24. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста сборной Португалии в 24 миллиона евро.