Челябинск, 29 марта, 2022, 20:45 — ИА Регнум. В Челябинске может быть построен бассейн на 50 метров. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Вопрос обсудили глава Минспорта России Олег Матыцин и губернатор Алексей Текслер. Также в планах чиновников значится строительство «умных» спортивных площадок. Для и создания предстоит направить деньги, которые были высвобождены после отмены крупных спортивных соревнований.

В Пласте построят модульный спортзал, а в Магнитогорске, Копейске и Миассе — «умные» спортплощадки.