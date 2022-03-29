Манчестер, Великобритания, , 20:44 — REGNUM 25-летний фланговый атакующий защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко может перейти в лондонский «Вест Хэм». Об этом 29 марта сообщило издание Claret&Hugh,

Александр Зинченко @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

По информации источника, в подписании Зинченко заинтересован главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес. Сумма трансфера оценивается в 40 миллионов фунтов (47 миллионов евро).

В текущем сезоне Александр Зинченко принял участие в восемнадцати матчах за «Ман Сити» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

Зинченко выступает за «горожан» с 4 июля 2016 года после перехода из «Уфы» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Украины, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.