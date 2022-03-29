Москва, 29 марта, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Политическая ангажированность YouTube давно уже стала «притчей во языцех». YouTube пренебрегает законами России показательно, нагло, попирая как законы нашей страны, так и интересы российских пользователей, считает руководитель рабочей группы Общественной палаты Российской федерации (ОП РФ) по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич.

Иван Шилов, ИА REGNUM Информационная война

Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM, комментируя распространение русофобского контента на ресурсах видеохостинга.

«Когда дело касается нашей страны, видеохостинг YouTube нарушает не только наши законы, но, и свои собственные правила, не соблюдая никаких принципов нейтральности, главенства безопасности пользователей — ничего этого нет. YouTube не интересна правда, его не беспокоит объективность и судьбы отдельных людей, да, на самом деле, и целых народов. Есть масса примеров, когда YouTube способствовал разжиганию межнациональной розни, подавлял российскую культуру и все, что с ней связано. И попытки решить все эти проблемы диалогом никогда не приводили к успеху, хотя много раз наша страна на этот диалог выходила сама. Сейчас все это игнорируется американской кампанией. То есть YouTube — это информационное оружие против россиян, и произошло это поневоле. Компания с удовольствием приняла участие в информационной войне, которую начала не она. Их ничего не тревожит, ничего не смущает в этом — фейки, деструктивный контент, цензура», — отметил эксперт.

«Информационная война ведется, и YouTube играет в ней одну из основных скрипок. Соответственно, необходимы конструктивные действия с нашей стороны, со стороны российских властей», — подчеркнул Александр Малькевич.

«Мы в Общественной Палате требуем обеспечить безопасность российских пользователей, нашу информационную и цифровую безопасность. А люди и структуры, которые целенаправленно угрожают нашей безопасности — должны за это ответить, должны понести наказание. При этом, если сейчас мы говорим о русофобском контенте, об экстремистском контенте, о подавлении нашей культуры — то это прямая угроза для нашей страны. А призывы, которые распространяются на YouTube — это откровенная попытка вовлечь граждан в прямое нарушение закона», — подчеркнул общественный деятель.

«Кто от этого страдает? Страдают пользователи видесервиса. И в первую очередь — несовершеннолетние. Дети сейчас, фактически, из заложников стали жертвами той информационной войны, которую развязали против нашей страны. И сейчас, даже как родитель, я требую защитить наших детей от этого», — завершил свой комментарий Александр Малькевич.