Челябинск, , 20:38 — REGNUM В Челябинской области за 2022 год планируют сдать четыре новых крупных сооружения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

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Среди них спортивно-тренировочный центр «Рифей», новая чаша бассейна «Строитель», региональный центр олимпийской подготовки по хоккею и тренировочный каток для хоккеистов клуба «Трактор».

Как сообщало ИА REGNUM, средства, сэкономленные от проведения уже отменённых международных мероприятий в России могут направить в том числе на развитие спортивной инфраструктуры.