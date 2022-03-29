Нижний Новгород, 29 марта, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Прокуратура Нижегородской области вынесла предостережение руководству Сергачского сахарного завода — единственного производителя сахара в регионе. Об этом стало известно в ходе ведомственного совещания.

Bargozideha.com Сахар

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Предприятие заподозрили в спекулятивном завышении цен и использовании доминирующего положения на региональном рынке и проверили на нарушение антимонопольного законодательства.

По словам прокурора области Андрея Травкина, торговля продовольственными товарами, лекарствами и предметами первой необходимости находится под пристальным вниманием прокуратуры.

Также глава надзорного ведомства отметил, что руководству банков тоже необходимо помнить о недопустимости повышения процентных ставок по кредитам и изменения условий кредитных договоров без согласия заёмщиков.

ИА REGNUM напоминает, что ранее магазины в Нижегородской области ограничили продажи сахарного песка до килограмма в сутки в одни руки, а социально значимых продовольственных товаров — до пяти единиц или пяти килограммов.

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