София, , 20:33 — REGNUM Представители Ассоциации рыбаков (АР) Болгарии обратились к официальной Софии с призывом временно приостановить рыбный промысел в болгарской акватории Черного моря. Об этом 29 марта сообщает софийская газета «Факты».

Подводная мина

Как утверждают авторы соответствующей петиции на имя премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, это связано с необходимостью защитить рыболовецкие суда от надводных мин.

«Все мы слышали о том, что боеприпасы могли оказаться у побережья Болгарии в результате шторма, — говорится в заявлении АР. — В этой обстановке продолжение работы наших артелей возможно лишь при условии полной «очистки» указанной акватории».

Напомним, ранее министерство обороны Болгарии не исключило минной опасности в Черном море. Предполагается, что десятки взрывных устройств, ранее размещенных украинской армией у берегов Одессы, в результате шторма могли быть сорваны с креплений и отнесены на территорию Болгарии.

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