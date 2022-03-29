Мадрид, , 20:33 — REGNUM Как утверждает немецкое издание Sport1, руководство мадридского «Реала» планирует в 2023 году подписать 18-летнего центрального полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии по футболу Джуда Беллингема.

По информации источника, «сливочные» готов заплатить за Беллингема 100 миллионов евро. При этом трансферная стоимость 18-летнего полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Джуд Беллингем принял участие в 25-ти турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами. В двух матчах Лиги Европы УЕФА на счету англичанина 4 (2+2) очка по системе гол+пас.