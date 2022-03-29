29 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 23:53 — REGNUM Большинство членов Демократической партии никак не могут простить Дональду Трампу победу на президентских выборах в 2016 году. При этом больше всего его осуждают не за тактические ошибки во внешней политике, которая при нем была гораздо стабильнее, чем при нынешнем главе Белого дома Джо Байдене. Неприязнь синих воротничков к Трампу основана на том, что он не создавал вокруг себя ауру проницательного мудреца или эрудированного интеллектуала, пишет колумнист демократической газеты The New York Times Чарльз Блоу. Он отмечает, что демократы видят Трампа как простака без великого видения или плана, работающего на публику и слишком узко смотрящего, чтобы обдумывать масштабные проблемы.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Блоу предупреждает, что своим поведением Трамп задал тенденцию, раздвинул границы приемлемости. Опасность заключается в том, подчеркивает журналист, что республиканцы попытаются не только подражать Трампу, но и превзойти его. В качестве примера он приводит губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который подписывает законы, являющиеся предметом культурной войны между республиканцами и демократами. Так, ДеСантис подписал закон об ужесточении контроля над проведением голосования, который демократы осудили как якобы попытку угнетения избирателей. Он также планирует подписать закон, запрещающий обсуждать в школах, особенно в начальных классах, тему ЛГБТ-сообществ, что демократы восприняли с ужасом.

Рон Десантис Gage Skidmore

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«ДеСантис, Трамп, Бэннон и остальные — это симптом проблемы. Проблема в том, что значительный процент американского населения испытывает полное презрение к тем, кто выглядит, ведет себя или живет не так, как они. Это презрение характерно не только для белых консервативных американцев. Мы видим эту нетерпимость и презрение в различных итерациях по всему миру», — считает Practical Thoughts.

«Что меня поражает в подобных колонках (и комментариях, которые они неизбежно вызывают), так это то, что журналисты осуждают законопроекты, которые поддерживаются большинством избирателей в республиканских штатах. Неудивительно, что в Америке уже много лет существует антиэлитарное движение, которому не видно конца. Пусть Флорида живет так, как хочет Флорида. А если они хотят перемен, пусть голосуют за них», — комментирует LongTimeFirstTime.

«Избиратели Флориды могут положить конец кампании ДеСантиса 2024 года, победив его в ноябре. На последних выборах во Флориде было очень тесно, и демократы должны приложить все усилия, чтобы убрать ДеСантиса», — уверен Frank Roseavelt.

«Как экономист скажу, что журналист понимает ситуацию неправильно: для многих американцев политика — это не статус, а экономика. Как заметил Клинтон, превосходный политик: «Это экономика». Чем «меньше» денег вы зарабатываете, тем «больше» экономика имеет значение. И тем «меньше» вас беспокоит статус — то, о чем беспокоятся богатые. Трамп был силен именно в экономике. Он обратился к экономическим проблемам тех, кто потерял свои рабочие места на заводах. И, прежде всего, он учел потребности 24 американских домохозяйств с годовым доходом ниже $30 000», — объясняет Woof.

«Байден сделает политическое самоубийство этой весной, если он позволит ордам мигрантов приходить на границу и просить убежища. Тогда не будет иметь значения, будет ли это ДеСантис или кто-то другой, кого выдвинет партия республиканцев», — предсказывает archipelago.

«С такой большой и привилегированной частью населения, которая более чем счастлива идти на поводу у политиков, лишающих гражданских прав и обманным путем пробивающих себе дорогу к власти, потребуется много времени, чтобы все вернулось в какое-то приличное состояние. Похоже, что в наши дни на выборах правит гнев, и Трамп 2.0 звучит злее, злее и намного умнее, чем 1.0. Просто переделайте несколько избирательных округов, избавьтесь от кучи надоедливых избирательных участков, найдите нового хакера, который не занят войной, и вуаля!» — находит решение Ann.

«Правда в том, что ДеСантис пугает прогрессистов и либералов, потому что он просто не позволит вам уйти от ответственности за вводящие в заблуждение заголовки. В отличие от Трампа он очень артикулирован и принципиален», — подчеркивает Daddy.

«Так значит когда Байден говорит неправильно, то вы его оправдываете тем, что он просто человек. А когда он не допускает ошибок, он говорит как президент. Будет ли это правило применяться, когда у власти будет республиканец? Да. Я тоже так не думал», — комментирует Shamrock.