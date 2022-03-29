29 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 23:54 — REGNUM Требование покупать газ за рубли наконец-то показало Западу, что такое «асимметричный ответ» России. И наверняка это станет первой из предстоящих экономических контратак Москвы. Решение использовать российскую валюту не только поставило Евросоюз в ступор, но и резко укрепило курс рубля. Об этом пишут в российском сегменте Telegram, где валютные метаморфозы экспорта «голубого топлива» стали одной из ключевых тем обсуждения.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом в Евросоюзе всё ещё не верят, что Россия готова пойти до конца и перестать поставлять газ, если он не будет оплачен в рублях, отмечает телеграм-канал «РОКОТ Z».

»Итальянцы заявили, что продолжат платить в евро. Немцы сказали о нарушении договора: в договоре, мол, евро. Австрийцы тоже. При этом все хотят продолжать покупать. В ситуации, когда вам что-то нужно, обычно вы идёте навстречу продавцу. А продавец идёт навстречу покупателю, когда покупатель надёжный, ему можно доверять и он не ворует у тебя из другого кармана. Так что сегодня у них первая фаза — отрицание. Завтра по расписанию гнев. Подождём. Напомню, нынешней Германии с её экономикой не существовало бы без российского газа. Пусть выбирают — шашечки или ехать», — сообщил ТГ-канал.

В то же время диаметрально разные позиции сторон чреваты разрывом контрактов на поставку газа, считает телеграм-канал «Бункер». Однако в текущих условиях последствия для России будут значительно меньше, чем для Евросоюза.

«На фоне катастрофического вала санкций такой «выстрел в ногу» уже не кажется убийственным для России, а вот для населения и промышленности Запада — очень чувствительная мера. ЕС прямо признаётся, что до 2030 года альтернативы российскому газу нет», — сообщил авто поста.

В том, что Россия решительно настроена на перевод экспорта газа в рубли, убежден и телеграм-канал «Константин Двинский Z». В доказательство он приводит слова заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Ивана Абрамова.

«Если эти страны откажутся покупать газ за рубли, это однозначно приведет к прекращению его поставок. У нас четкая позиция», — цитирует слова политика ТГ-канал.

Иван Абрамов Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Однако и страны G7 пока ещё демонстрируют упорство, заявляя, что не станут расплачиваться с Россией в рублях, а продолжать осуществлять сделки в евро и долларах, отметил телеграм-канал «Мейстер».

»Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента России — прим. ИА REGNUM) заявил, что придётся подчиниться требованиям РФ, иначе отключим газ: «Всё-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — сообщил автор поста.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом канал отмечает, что рынок больше доверяет словам пресс-секретаря российского лидера и считает, что рубли скоро европейцам понадобятся: курс доллара на торгах опустился ниже психологически значимой отметки 90 рублей. Причина такой реакции проста: на мировом рынке энергоносителей сейчас структурный дефицит, возникший из-за низкого финансирования добычи ископаемого топлива.

«Недоинвестирование — следствие ESG, зеленого курса, гендерного разнообразия и многих актуальных и модных трендов, свыше двух десятилетий правивших миром. В итоге нет проблемы продать хоть уголь, хоть нефть, хоть газ. Покупатель найдётся всегда. Газпром в любом случае получит свою прибыль. А вот получат ли газ европейские энергетики — решать им самим», — написал «Мейстер».

Важно понимать, что Евросоюз даже при всём желании не сможет сразу отказаться от российского газа. Поэтому не исключено, что страны ЕС будут покупать его через фирмы-прокладки или перекупать у таких стран, как Венгрия, Болгария, Сербия, Молдавия. В любом случае Европа будет обогреваться российским газом. Просто он станет немного дороже для конечного потребителя за счёт увеличения числа посредников, считает телеграм-канал «Друид».

Отказываясь или усложняя покупку газа, европейские компании будут терпеть убытки, вырастут коммунальные платежи, которые потянут за собой удорожание всего. Поэтому, как только ЕС ощутит последствия своих решений, начнутся новые переговоры, на которых могут быть достигнуты определённые договорённости, убеждён телеграм-канал.

«В Вашингтоне тоже не в восторге от таких перспектив, но суровые реалии для Евросоюза требуют договорённостей. А на публику тот же канцлер Германии Олаф Шольц и другие несамостоятельные политики могут говорить про отказ от нефти, угля и даже атомной энергии. Но от российского газа Европа в ближайшие годы не может отказаться. И никакие поставки из США или Катара его не заменят — объёмы несопоставимы», — подытожил автор поста.

Олаф Шольц Официальное интернет-представительство президента России

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