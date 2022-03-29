Нижний Тагил, Свердловская область, 29 марта, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области скончался ещё один участник Великой Отечественной войны. Об этом в соцсетях написал глава города Владислав Пинаев.

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Из жизни ушёл Василий Дорофеевич Михайлов. Ему было 96 лет.

Михайлов ушёл на фронт в 18-летнем возрасте. Он был на Первом Прибалтийском фронте огнемётчиком. «Участвовал в освобождении Латвии, Литвы, Белоруссии, Восточной Пруссии», — отметил Пинаев.