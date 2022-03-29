Бишкек, , 20:21 — REGNUM Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел дело о публикации телеканалом «NEXT TV» фейка о якобы достигнутой между руководством двух стран «тайной договоренности об оказании Киргизией военной помощи России в ходе спецоперации на территории Украины».

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Генеральная прокуратура потребовала признать этот материал экстремистским, прекратить вещание телеканала на территории республики и запретить распространение всей продукции «NEXT TV» на других ресурсах в стране.

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В итоге судья Айнура Сатарова постановила удовлетворить требование надзорного органа частично.

В итоге публикацию о якобы оказываемой военной помощи суд признал экстремистской, но отказался закрывать телеканал «NEXT TV» и не стал запрещать распространение его продукции в других источниках.

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