Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Представлен очередной трейлер предстоящего фильма «Топ Ган: Мэверик». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Paramount Pictures 29 марта.

Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик» Скриншот YouTube

Сюжет картины, действия которой развиваются спустя 30 лет после событий первого «Топ Гана», вновь строится вокруг лейтенанта Пита Митчелла (Том Круз), которому на этот раз предстоит обучить выпускников лётной школы для прохождения специальной миссии. Режиссёром сиквела стал Джозеф Косински («Трон: Наследие»).

Напомним, что премьера фильма «Топ Ган: Мэверик» намечена на 27 мая 2022 года. Неизвестно, появится ли лента в российском кинопрокате.

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