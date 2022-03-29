Власти Киргизии обещают упростить регистрацию переехавших из России IT-фирм
Бишкек, 29 марта, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Правительство Киргизии намерено упростить порядок регистрации переезжающих из России фирм, работающих в IT-сфере. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров, передаёт «Kaktus.media».
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Высокопоставленный чиновник пообещал, что скоро регистрация таких компаний будет занимать не более трёх часов.
«Если говорить о гостях, которые приезжают к нам… К сожалению, это как в китайской пословице — если кому-то сложно, то кому-то хорошо. IT-специалисты уезжают в Армению, Грузию, Казахстан, едут к нам», — подытожил он.
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