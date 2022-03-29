Бишкек, 29 марта, 2022, 20:13 — ИА Регнум. За год стоимость минеральных удобрений в Киргизии выросла почти в два раза из-за резкого увеличения цен на газ. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства Азамат Мукашев на пресс-конференции.

Gov.ru Производство минеральных удобрений

По словам высокопоставленного чиновника, республика преимущественно импортирует российские, узбекские и казахские минеральные удобрения.

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«В Узбекистане мы закупаем азотные удобрения, в Казахстане — фосфатные, а в России — более сложные удобрения, такие как диаммофоску и нитроаммофоску. Вся химическая промышленность привязана к энергоносителям. Если газ дорожает, то отпускные цены на минудобрения тоже растут», — отметил он.

Также представитель Минсельхоза Киргизии сообщил, что сейчас в Узбекистане селитра стоит $435 (40 тысяч рублей) за тонну, а карбамид — $470 (44 тысячи рублей), в России их отпускная цена составляет уже $800 (74 тысячи рублей), а в США цены достигли $1200 (112 тысяч рублей).

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