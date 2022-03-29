Брашов , , 20:11 — REGNUM В румынском городе Брашов в центральной части страны откроется уникальный музей, посвященной эпохе Социалистической Республики Румыния (1947 — 1989). Об этом 29 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Посетители музея Марина Каширская © ИА REGNUM

«Среди экспонатов — предметы мебели, которые были в каждом доме, такие как спальня или библиотека с безделушками, предметы быта и декора, а также уникальные истории из жизни людей, с необычными, абсурдными или комичными ситуациями», — говорится в путеводителе по заведению.

При этом организаторы экспозиции попытались абстрагироваться от личностных оценок процессов, происходивших в СРР. Открытие музея запланировано на 1 апреля.

Согласно официальной информации, музей расположен в бывшем отеле Capitol в центре Брашова, в здании коммунистического периода. До 1989 года в нем находился магазин Shop, где очень востребованные товары, такие как мыло, аудио‑ и видеокассеты, а также бензин, продавались в обмен на валюту, которую простому населению не разрешалось иметь.

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