Бишкек, 29 марта, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Геологоразведка ранее выявила 10 млн тонн углеводородов на территории Киргизии, но потенциал республики может достигать 500 млн тонн. Об этом заявил председатель компании «Кыргызнефтегаз» Нургазы Нишанов на заседании профильного парламентского комитета.

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По его словам, если государство выделит деньги на покупку бурильных установок, то добычу нефти и газа можно будет значительно увеличить.

«На балансе «Кыргызнефтегаза» числятся 11 разрабатываемых нефтяных и газовых месторождений. В минувшем году удалось добыть 173 579 тонн нефти, перевыполнив план на 21,1% или на 30 279 тонн», — подытожил Нишанов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее киргизские и российские власти договорились об увеличении беспошлинных поставок ГСМ из России в Киргизию до 650 тысяч тонн

бензина, 550 тысяч тонн дизтоплива, 100 тысяч тонн авиатоплива, 60 тысяч тонн битума и 50 тысяч тонн сырой нефти.

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