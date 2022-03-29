Москва, , 20:05 — REGNUM Ситуацию в городе Мариуполе (ДНР), который в ходе спецоперации на Украине освобождается от ВСУ, обсудили 29 марта в ходе телефонных переговоров российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон, сообщили в пресс-службе Кремля.

Телефонный разговор Владимира Путина Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Обменявшись мнениями о ситуации на Украине «с учётом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда» российско-украинских переговоров, собеседники уделили внимание гуманитарным вопросам.

Российский лидер рассказал французскому коллеге о тех мерах, которые предпринимают служащие ВС РФ по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и по обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя.

«Подчёркнуто, что для разрешения тяжёлой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие», — сообщили в Кремле.

Кроме того, участники переговоров обсудили проблему перевода покупателей российского газа на расчёты в рублях.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушилин заявил, что Мариуполь остаётся горячей точкой