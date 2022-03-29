Москва, 29 марта, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Ситуацию в городе Мариуполе (ДНР), который в ходе спецоперации на Украине освобождается от ВСУ, обсудили 29 марта в ходе телефонных переговоров российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Телефонный разговор Владимира Путина

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Обменявшись мнениями о ситуации на Украине «с учётом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда» российско-украинских переговоров, собеседники уделили внимание гуманитарным вопросам.

Российский лидер рассказал французскому коллеге о тех мерах, которые предпринимают служащие ВС РФ по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и по обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя.

«Подчёркнуто, что для разрешения тяжёлой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие», — сообщили в Кремле.

Кроме того, участники переговоров обсудили проблему перевода покупателей российского газа на расчёты в рублях.