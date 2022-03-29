Донецк, , 23:20 — REGNUM Специальная военная операция на территории Донецкой Народной Республики продвигается согласно установленному плану и графику, но при этом сложно назвать сроки ее завершения. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин 29 марта во время пресс-конференции в Донецке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Денис Пушилин Smdnr.ru

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Так Пушилин ответил на просьбу корреспондента ИА REGNUM озвучить примерные сроки полного освобождения ДНР.

«Понимая с кем имеем дело, понимая бесчеловечную тактику противника, все же сложно было понять, что их шаги будут настолько антигуманными, что они будут прикрываться женщинами и детьми. Конечно, наши подразделения должны это учитывать. Здесь корректировки возможны, они вполне объяснимы, и они имеют под собой аргументацию», — рассказал Пушилин.

При этом глава ДНР подчеркнул, что предпринимаются все необходимые действия для того, чтобы полное освобождение республики произошло как можно быстрее.

Ранее Пушилин заявил, что на территории ДНР освобождено уже 135 населенных пунктов.