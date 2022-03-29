Москва,
29 марта 2022, 20:02 — REGNUM Борьба за возвращение международного права к основам права и справедливости будет тяжёлой, но не будет иметь тех последствий для простых тружеников, которые им уготавливал глобалистский режим по-американски, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 29 марта, комментируя публикацию Financial Times.
Кремль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
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Как сообщалось ранее, обозреватели издания написали, что усиление экономического давления на
Россию
в виде
новых
санкций вызовет серьезный экономический кризис в Европе и может привести к расколу единства Запада.
«Введя свои меры давления на нашу страну массированно и сразу, США и их союзники существенно ослабили свой потенциал для дальнейшего ведения экономической войны. Наш ответ, в свою очередь, только начинает проявляться, но уже ощутимо работает. И на Западе — уже раздрай. А то ли ещё будет!
Главное сейчас — выдержать решение «газ за рубли». Выдержим, Запад на межгосударственном уровне станет ещё более рыхлым, а внутри отдельных стран дорогу к власти получат здравомыслящие политики, которые видят будущее США и Европы не в войне с Россией, а, как минимум, в нейтральном сосуществовании и восстановлении взаимовыгодного сотрудничества.
Наше идейное противостояние никуда не денется, Россия вместе с Белоруссией, Китаем, Индией, странами Латинской Америки и Азии продолжит возвращать международные дела на основы права и справедливости. Эта борьба будет сложной и тяжёлой, но она не будет иметь тех последствий для простых тружеников, которые им уготавливал глобалистский режим по-американски и тем более его евро-нацистский вариант, опробованный Западом на Украине», — отметил Михаил Демурин.