Москва, 29 марта, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Борьба за возвращение международного права к основам права и справедливости будет тяжёлой, но не будет иметь тех последствий для простых тружеников, которые им уготавливал глобалистский режим по-американски, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 29 марта, комментируя публикацию Financial Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

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Как сообщалось ранее, обозреватели издания написали, что усиление экономического давления наРоссиюв виденовыхсанкций вызовет серьезный экономический кризис в Европе и может привести к расколу единства Запада.

«Введя свои меры давления на нашу страну массированно и сразу, США и их союзники существенно ослабили свой потенциал для дальнейшего ведения экономической войны. Наш ответ, в свою очередь, только начинает проявляться, но уже ощутимо работает. И на Западе — уже раздрай. А то ли ещё будет!

Главное сейчас — выдержать решение «газ за рубли». Выдержим, Запад на межгосударственном уровне станет ещё более рыхлым, а внутри отдельных стран дорогу к власти получат здравомыслящие политики, которые видят будущее США и Европы не в войне с Россией, а как минимум в нейтральном сосуществовании и восстановлении взаимовыгодного сотрудничества.