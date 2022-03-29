Ташкент, , 20:09 — REGNUM Российская актриса Софья Эрнст займёт место Ренаты Литвиновой в предстоящем спектакле «Северный ветер». Соответствующую информацию 29 марта приводит «Телепрограмма».

Рената Литвинова Цитата из к/ф «Девушка и смерть». Реж. Йос Стеллинг. 2012. Россия — Нидерланды — Германия

Известно, что в театральной постановке Эрнст сыграет героиню по имени Маргарита. Причиной же отказа Литвиновой от роли стала её эмиграция во Францию в начале марта 2022 года.

Напомним, что «Северный ветер» покажут 16 апреля 2022 года. Проведение спектакля запланировано в Ташкенте (Узбекистан).

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