Ташкент, 29 марта, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Российская актриса Софья Эрнст займёт место Ренаты Литвиновой в предстоящем спектакле «Северный ветер». Соответствующую информацию 29 марта приводит «Телепрограмма».

Цитата из к/ф «Девушка и смерть». Реж. Йос Стеллинг. 2012. Россия — Нидерланды — Германия Рената Литвинова

Известно, что в театральной постановке Эрнст сыграет героиню по имени Маргарита. Причиной же отказа Литвиновой от роли стала её эмиграция во Францию в начале марта 2022 года.

Напомним, что «Северный ветер» покажут 16 апреля 2022 года. Проведение спектакля запланировано в Ташкенте (Узбекистан).