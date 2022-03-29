София, , 19:52 — REGNUM Министерство финансов Болгарии подготовило план повышения акцизов на сигареты, сигары и другие табачные изделия в стране с мая нынешнего года. Об этом 29 марта сообщает софийское издание News.bg.

Пабло Пикассо. Женщина с сигарой. 1901

По предварительным данным, в среднем соответствующая продукция подорожает на 10−15%. При этом в итоге и производители, и торговые точки будут вправе проводить самостоятельную ценовую политику в указанной отрасли.

Согласно официальной информации, новый план минфина объясняется общим ростом цен на табак на мировых рынках. Ранее с призывом к правительству Болгарии повысить указанные акцизы обратились представители болгарского минздрава.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии вырастут акцизные налоги на табачные изделия