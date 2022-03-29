Донецк, , 23:34 — REGNUM Безопасность — главная причина, по которой на Донбассе в данный момент не работают все волонтеры из России, которые хотели бы помочь народу ДНР. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 29 марта, во время пресс-конференции в Донецке.

Денис Пушилин Council.gov.ru

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«Когда привлекаем волонтеров, мы должны осознавать угрозы для их жизни. Как вы видите, здесь всё ещё громко, даже в Донецке. Прилетают снаряды, потому что противник свою участь понимает, но то количество боеприпасов, то количество вооружения, которое было стянуто, позволяет ему всё ещё обстреливать наши города и наши населенные пункты», — рассказал Пушилин.

По его словам, граждане Донбасса привыкли жить в таких условиях, но для того, чтобы сюда привлекать волонтеров со стороны, нужно сначала быть уверенным, что их работе ничего не угрожает.

«По мере освобождения населенных пунктов, а по последней информации их освобождено уже 135, мы, конечно, будем привлекать больше волонтеров. Россия рядом, будем привлекать волонтеров», — отметил Пушилин.