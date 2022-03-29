Москва, , 19:50 — REGNUM Совет Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ никак не реагируют на пытки и издевательства над российскими военнослужащими, попавшими в плен к украинским нацистам, сообщила 29 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова на официальном сайте МИД РФ.

Окошко в Европу Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она напомнила, что такие случаи однозначно классифицируются как военные преступления.

«Они молчат. Никак не реагируют на эти военные преступления и грубейшие нарушения международного гуманитарного права. Глаза им застилает русофобия. То же самое касается и брюссельских высокопоставленных еврочиновников», — указано в комментарии Захаровой.

Напомним, речь идёт о видеороликах, снятых украинскими нацистами, на которых они пытают пленных, расстреливая им ноги.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту издевательства и покушения на убийство пленных вооруженными формированиями Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Бухарест назвал число украинских переселенцев, прибывших в Румынию