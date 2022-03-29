Москва, 29 марта 2022, 19:50 — REGNUM Совет Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ никак не реагируют на пытки и издевательства над российскими военнослужащими, попавшими в плен к украинским нацистам, сообщила 29 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова на официальном сайте МИД РФ.
Она напомнила, что такие случаи однозначно классифицируются как военные преступления.
«Они молчат. Никак не реагируют на эти военные преступления и грубейшие нарушения международного гуманитарного права. Глаза им застилает русофобия. То же самое касается и брюссельских высокопоставленных еврочиновников», — указано в комментарии Захаровой.
Напомним, речь идёт о видеороликах, снятых украинскими нацистами, на которых они пытают пленных, расстреливая им ноги.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту издевательства и покушения на убийство пленных вооруженными формированиями Украины.
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