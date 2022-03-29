Москва, , 19:48 — REGNUM Запад продолжает агрессивные действия против России. Об этом 29 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Посмотрите, что происходит на Западе. Давление не снижается. Эскалация продолжается. В ряде стран уже объявили о высылке наших дипломатов. На это мы ответим зеркально», — сказал Коротченко.

В этой связи необходимо ужесточать контрразведывательный режим на территории России. Также нужно искать новые рынки сбыта отечественных товаров взамен европейским, отметил эксперт.

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