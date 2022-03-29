Бухарест, , 19:38 — REGNUM С 24 февраля нынешнего года в Румынию въехало 570 567 украинских граждан, ищущих убежища из-за усугубления на Украине общественно-политического кризиса. Об этом 29 марта сообщает бухарестская газета Romania Libera.

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, из них документы на предоставление статуса беженца на румынской территории подали около восьми тысяч человек. При этом многие граждане Украины объявили о желании попасть через Румынию в страны Западной Европы.

На данный момент в специальных лагерях для перемещённых лиц, а также в центрах реабилитации в Румынии размещены более 200 тысяч человек. Кроме того, около 50 тысяч нашли приют в румынских семьях.

Предполагается, что в ближайшее время правительство Румынии рассмотрит вопрос о выделении всем беженцам материальной помощи, а также обеспечения их продуктами питания и медикаментами.

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