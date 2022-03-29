Москва, , 19:36 — REGNUM Данные на переговорах обещания украинской стороны не внушают доверия. Об этом 29 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Не стоит верить и гарантиям западных стран, которые неоднократно обманывали своих партнеров, отметил эксперт.

«Зеленскому и украинским властям верить нельзя. Гарантии Запада? Сегодня они дали гарантии, что Украина не будет в НАТО, а завтра дадут гарантии, что будет. Лучшим гарантом внеблокового военного статуса Украины должно быть присутствием российской армии», — сказал Коротченко.

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