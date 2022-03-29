Москва, , 19:35 — REGNUM Курс доллара по итогам торгов во вторник, 28 марта, упал ниже 85 рублей, курс евро — ниже 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

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К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 84,96 рубля, что на 4 рубля 79 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 94,10 рубля, опустившись на 2 рубля 50 копеек.