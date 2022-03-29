Донецк, 24 апреля, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили почти 200 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 24 апреля сообщает Народная милиция ДНР.

U.S. Army Europe ВСУ

«С начала текущих суток противник (ВСУ) выпустил 197 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что районы восьми населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ. По последним данным, в ходе обстрелов пострадали трое мирных жителей.

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР.