30 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 14:48 — REGNUM Поставщики и посредники из Голландии могут полностью прекратить поставки хризантемы. На данный момент они являются основными поставщиками цветка в Россию. Несмотря на это, растениеводы уверены, что смогут полностью заменить голландские поставки, если начать субсидировать отечественный цветочный бизнес.

Казьминский тепличный комплекс Александр Погожев © ИА REGNUM

Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Рассада Александр Погожев © ИА REGNUM Орошение рассады Александр Погожев © ИА REGNUM

Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник тепличного комплекса Александр Погожев © ИА REGNUM

Казьминский тепличный комплекс Александр Погожев © ИА REGNUM Казьминский тепличный комплекс Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник тепличного комплекса Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы единственные в России, кто выращивает хризантему круглый год. На сегодняшний день мы легко конкурируем по ценам», — говорит Эдуард Сотников, директор тепличного комплекса в Ставропольском крае.

Эдуард Сотников, директор Казьминского тепличного комплекса Александр Погожев © ИА REGNUM

Хризантемы перед цветением Александр Погожев © ИА REGNUM

Хризантемы перед цветением Александр Погожев © ИА REGNUM

Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Раньше Эдуард занимался выращиванием овощей в закрытом грунте. Выращивание цветов для растениевода является высшим пилотажем, поэтому он стремился к этому. В хозяйстве 3 га, на этой площади круглогодично выращиваются хризантемы, лилии, тюльпаны и цветы для озеленения территорий в летний период.

«Это экономически более интересно, цветы выгоднее выращивать в теплице. Продажа цветка зависит от цен на аукционах в Европе, сейчас эти цены очень низкие. Цветочное производство очень капиталоемкий процесс, поэтому государство пока нас не субсидирует. Что касается кредитов, то мы рады, когда нам краевой минсельхоз хотя бы ставку субсидирует», — говорит владелец теплиц.

Работники тепличного комплекса сажают цветы Александр Погожев © ИА REGNUM

Казьминский тепличный комплекс Александр Погожев © ИА REGNUM

Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Рассада Александр Погожев © ИА REGNUM

Казьминский тепличный комплекс Александр Погожев © ИА REGNUM Сырье для выращивания цветов Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузчик в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

В теплице цветы размножают вегетативным способом. Маточники цветка приобретались в Голландии, а теперь хризантемы выращивают из своего посадочного материала. Удобрения на предприятии применяют отечественного производства, а вот средства защиты импортные, которые в настоящий момент очень сильно подорожали, сетует производитель.

Работник тепличного комплекса Александр Погожев © ИА REGNUM

Казьминский тепличный комплекс Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник тепличного комплекса Александр Погожев © ИА REGNUM Работники тепличного комплекса Александр Погожев © ИА REGNUM

Луковицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник тепличного комплекса Александр Погожев © ИА REGNUM

Желтые тюльпаны Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия сортировки и упаковки тюльпанов Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия сортировки и упаковки тюльпанов Александр Погожев © ИА REGNUM

Тюльпаны на линии сортировки и упаковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник тепличного комплекса упаковывает тюльпаны Александр Погожев © ИА REGNUM

Цветы распространяются по всей России, предприятие считается конкурентоспособным и не может на данный момент дать тот объем, который требуется, для этого нужно увеличивать площадь высадки растений — как минимум до 10 га. Цветок хризантемы очень востребован, на рынке 99,9% цветов представлено импортного производства, поэтому когда иностранный производитель окончательно покинет российский рынок, то местным производителям откроются новые возможности для развития, считают растениеводы.

Работники тепличного комплекса Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковка хризантем Александр Погожев © ИА REGNUM

Готовая продукция тепличного комплекса Александр Погожев © ИА REGNUM

Учет готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Тюльпаны, готовые к отправке на рынок Александр Погожев © ИА REGNUM