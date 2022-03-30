Александр Погожев,
30 марта 2022, 14:48 — REGNUM Поставщики и посредники из Голландии могут полностью прекратить поставки хризантемы. На данный момент они являются основными поставщиками цветка в Россию. Несмотря на это, растениеводы уверены, что смогут полностью заменить голландские поставки, если начать субсидировать отечественный цветочный бизнес.
Казьминский тепличный комплекс
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рассада
Александр Погожев © ИА REGNUM
Орошение рассады
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник тепличного комплекса
Александр Погожев © ИА REGNUM
Казьминский тепличный комплекс
Александр Погожев © ИА REGNUM
Казьминский тепличный комплекс
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник тепличного комплекса
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Мы единственные в России, кто выращивает хризантему круглый год. На сегодняшний день мы легко конкурируем по ценам», — говорит Эдуард Сотников, директор тепличного комплекса в Ставропольском крае.
Эдуард Сотников, директор Казьминского тепличного комплекса
Александр Погожев © ИА REGNUM
Хризантемы перед цветением
Александр Погожев © ИА REGNUM
Хризантемы перед цветением
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Раньше Эдуард занимался выращиванием овощей в закрытом грунте. Выращивание цветов для растениевода является высшим пилотажем, поэтому он стремился к этому. В хозяйстве 3 га, на этой площади круглогодично выращиваются хризантемы, лилии, тюльпаны и цветы для озеленения территорий в летний период.
«Это экономически более интересно, цветы выгоднее выращивать в теплице. Продажа цветка зависит от цен на аукционах в Европе, сейчас эти цены очень низкие. Цветочное производство очень капиталоемкий процесс, поэтому государство пока нас не субсидирует. Что касается кредитов, то мы рады, когда нам краевой минсельхоз хотя бы ставку субсидирует», — говорит владелец теплиц.
Работники тепличного комплекса сажают цветы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Казьминский тепличный комплекс
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цветы, которые выращивают в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рассада
Александр Погожев © ИА REGNUM
Казьминский тепличный комплекс
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сырье для выращивания цветов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Погрузчик в тепличном комплексе
Александр Погожев © ИА REGNUM
В теплице цветы размножают вегетативным способом. Маточники цветка приобретались в Голландии, а теперь хризантемы выращивают из своего посадочного материала. Удобрения на предприятии применяют отечественного производства, а вот средства защиты импортные, которые в настоящий момент очень сильно подорожали, сетует производитель.
Работник тепличного комплекса
Александр Погожев © ИА REGNUM
Казьминский тепличный комплекс
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник тепличного комплекса
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работники тепличного комплекса
Александр Погожев © ИА REGNUM
Луковицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник тепличного комплекса
Александр Погожев © ИА REGNUM
Желтые тюльпаны
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия сортировки и упаковки тюльпанов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия сортировки и упаковки тюльпанов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тюльпаны на линии сортировки и упаковки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник тепличного комплекса упаковывает тюльпаны
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цветы распространяются по всей России, предприятие считается конкурентоспособным и не может на данный момент дать тот объем, который требуется, для этого нужно увеличивать площадь высадки растений — как минимум до 10 га. Цветок хризантемы очень востребован, на рынке 99,9% цветов представлено импортного производства, поэтому когда иностранный производитель окончательно покинет российский рынок, то местным производителям откроются новые возможности для развития, считают растениеводы.
Работники тепличного комплекса
Александр Погожев © ИА REGNUM
Упаковка хризантем
Александр Погожев © ИА REGNUM
Готовая продукция тепличного комплекса
Александр Погожев © ИА REGNUM
Учет готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тюльпаны, готовые к отправке на рынок
Александр Погожев © ИА REGNUM
Указатель перед теплицами
Александр Погожев © ИА REGNUM