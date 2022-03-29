Москва, , 19:27 — REGNUM Прекращение интенсивный боевых действий в рамках спецоперации на Киевском и Черниговском направлении не означает, что российские войска покинут занятые территории. Об этом 29 марта заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Спецоперация Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

По его словам, подобный режим предусматривает снижение или прекращение обстрелов, ударов авиацией и высокоточными ракетами.

«Активная фаза временно будет прекращена», — сказал Ходарёнок.

Такое положение вещей сулит определенные выгоды и российским военнослужащим, находящимся на указанном участке. Благодаря этому они смогут использовать время для перегруппировок, отдыха, переброски материальных средств и боеприпасов.

Читайте ранее в этом сюжете: Коротченко: Восток – новый партнёр России