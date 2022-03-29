Москва, 29 марта, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Прекращение интенсивный боевых действий в рамках спецоперации на Киевском и Черниговском направлении не означает, что российские войска покинут занятые территории. Об этом 29 марта заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Mil.ru Спецоперация

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По его словам, подобный режим предусматривает снижение или прекращение обстрелов, ударов авиацией и высокоточными ракетами.

«Активная фаза временно будет прекращена», — сказал Ходарёнок.

Такое положение вещей сулит определенные выгоды и российским военнослужащим, находящимся на указанном участке. Благодаря этому они смогут использовать время для перегруппировок, отдыха, переброски материальных средств и боеприпасов.