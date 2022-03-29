Меджида , , 19:26 — REGNUM Несколько человек пострадали в результате мощного взрыва на фабрике по производству крахмала в городе Меджида на юге Румынии. Об этом 29 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Взрыв James McCauley

Инцидент произошел в 12:30 (время местное) в одном из цехов предприятия. Согласно некоторой информации, причиной аварии стала разгерметизация баллона сварочного аппарата.

На место происшествия прибыли несколько бригад спасателей. Возникший пожар был оперативно ликвидирован. Ведется следствие.

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